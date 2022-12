Sono fuori di testa… davvero | La polemica si abbatte sui Maneskin

(Di martedì 20 dicembre 2022) Quello che hanno fatto iha scatenato unaa livello mondiale. Il gesto della band non è piaciuto a tutti, avete visto che cosa è successo? Ormai non si fa altro che parlare di loro e non solo per la musica incredibile. La celebre band italiana si è fatta notare anche dall’altra parte del mondo, ma che cosa hanno fatto?(www.newstv.it)Quella deiè considerata senza ombra di dubbio una delle band più amate in assoluto. Il gruppo composto dai quattro ragazzi romani, Damian David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio, ha conquistato i cuori di milioni di ascoltatori. Inoltre, la band ha raggiunto anche le vette delle principali classifiche italiane e non solo. Oggi tutti conoscono i, che hanno raggiunto livelli di fama a dir poco straordinari. ...

La Provincia di Varese

Questa volta, i telespettatori non silamentati della telecronaca di Adani (anche perché non è toccata all'ex difensore) o di alcune considerazioniluogo di Antonio Cassano, ma di tutt'...programma oggi pomeriggio durante la seduta di consiglio comunale. Alcuni profughi accolti a ...che hanno sostenuto il nostro canto cantando in ucraino perché questi ragazzi profughi si... Olgiate Olona, in fiamme fabbrica tessile. Paura per sette dipendenti ... Paura per sette dipendenti di una ditta tessile di Olgiate Olona per un incendio propagatosi oggi per cause presumibilmente accidentali (immagine generica d'archivio) ...Agli atti ci sono referti di una serie impressionante di accessi al pronto ... «Che queste ragazze — ha precisato — non stessero bene è fuori discussione, ma perché cresciute in Italia con regole ...