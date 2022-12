Rocca | “da spacciatore a candidato” nel centrodestra | bene così

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 20 dicembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/12/clip-.mp4 Ilcandida alla presidenza della regione Lazio l’ormai ex capo della Croce Rossa Italiana Francesco. Lo ammetto, non lo conoscevo. Ma da come oggi lo trattano i giornali, ho già capito che mi sta simpatico. Repubblica, infatti, ricorda che a 19 anni fu condannato a 2 anni e 3 mesi di reclusione per spaccio di droga. Mi sta simpatico perché una destra che candida “uno” che ha pagato il suo conto con la giustizia, è una destra che può capire meglio le questioni della droga, della giustizia, delle condanne e del fatto che si possa cambiare nella vita. Non mi dispiace questa idea del condannato per droga alla Regione Lazio, anche perché nel frattempo ha fatto miliardi di cose: ha lavorato in regione, ha diretto ...