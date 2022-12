Ricetta elettronica | stop alla prescrizione via sms e email da gennaio Medici e i farmacisti | «Chiediamo la proroga»

ilmessaggero.it

Dall'1 gennaio si profila il ritorno allacartacea I medici italiani contro lo stop alladall'1 gennaio 2023. A fine anno dovrebbe scadere la norma che consente l'utilizzo di ricette inviate via email o WhatsApp per il ritiro di farmaci e medicinali in farmacia. Si ...I medici italiani contro lo stop alladall'1 gennaio 2023. A fine anno dovrebbe scadere la norma che consente l'utilizzo di ricette inviate via email o WhatsApp per il ritiro di farmaci e medicinali in farmacia. Si ... Ricetta elettronica, stop alla prescrizione via sms e email da gennaio. Medici e i farmacisti: «Chiediamo la p L'assistito poteva chiedere il rilascio del promemoria dematerializzato ovvero il numero di ricetta elettronica e con quello richiedere il farmaco prescritto. «Chiediamo al ministro della Salute, ...Decade la norma legata al Covid che permetteva ai medici di famiglia di inviare le prescrizioni ai pazienti via posta elettronica o telefono. Il sindacato Fimmg: "Abbiamo chiesto al ministro Schillaci ...