(Di martedì 20 dicembre 2022) Il profilo del primogenito 74enne di Elisabetta, realizzato ad hoc da un artista di fama sulla base di un ritratto di corte risalente al 2013 , compare come da tradizione sul fronte delle, ...

TGCOM

Gran Bretagna, la Zecca reale mostra le nuove monete conIII in circolazione dal 2024le nuove banconote con il volto di reL'ACCUSA A EPIC GAMES 'Violata la privacy di minori', ...è diventato re d'Inghilterra a settembre a seguito della morte della madre, la regina Elisabetta Re Carlo, svelate le nuove banconote con il volto del sovrano La Banca d'Inghilterra ha svelato le prime banconote con il ritratto di re Carlo III, che entreranno in circolazione a partire dalla metà del 2024. L'immagine del Re apparirà sul fronte di tutte e qua ...Entreranno in circolazione dalla metà del 2024. Quelle raffiguranti la regina Elisabetta potranno continuare a essere utilizzate ...