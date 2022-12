Qatargate | è l' ora dello scaricabarile | accuse incrociate sui soldi

(Di martedì 20 dicembre 2022) Continuano a emergere nuovi dettagli dallo scandalo "" che ha sconvolto le istituzioni europee. Durante il suo interrogatorio, l'eurodeputata greca Eva Kaili ha ammesso di aver chiesto a suo padre di nascondere parte del denaro che era a casa sua, mentre il suo collega belga Marc Tarabella, è stato additato dall'ex eurodeputato Pier Antonio Panzeri come destinatario di "regali" dal Qatar. Lo riporta il quotidiano belga LeSoir. "L'imputata ammette di aver ordinato al padre di nascondere i", ha scritto il giudice istruttore Claise nel mandato di arresto emesso contro l'eurodeputata greca il 9 dicembre. "Afferma di aver saputo in passato delle attività del marito (Francesco Giorgi, ndr) con il sig. Panzeri, e che per il suo appartamento sono passate valigie di denaro contante", si legge nel documento riportato dal quotidiano. Tesi del ...

AGI - Agenzia Italia

... rispettivamente consorte e figlia di Antonio Panzeri, l'ex europarlamentare in cella per l'indagine del giudice istruttore Michel Claise nota come. Intanto, è stata sequestrata la casa a ...Sulbisogna 'cercare la verità. Abbiamo bisogno di istituzioni europee che abbiano credibilità,...c'è l'idea che tutta la Commissione sia oggetto di corruttele, che i lobbisti lavorino ... Qatargate: i dubbi dei giudici di Brescia sulle carceri belghe Continuano a emergere nuovi dettagli dallo scandalo "Qatargate" che ha sconvolto le istituzioni europee. Durante il suo ...Intervista al segretario di Articolo Uno: "Sono arrabbiato. Nei sacchi del Qatargate tanti soldi quanti Articolo 1 ne riceve in un anno dal 2 per ...