Pharmacrime | traffico e contraffazione di medicinali | 21 arresti e 123 denunce

Nel mirino è finito il 'pharma crime' inteso come contraffazione, furti eillecito e doping. Focus anche sui farmaci ad effetto stupefacente, in particolari sulle nuove sostanze psicoattive. I carabinieri del Nas, sotto la direzione di Europol e in collaborazione con la Polizia greca, l'Oclaesp francese e alla Guardia Civil spagnola, hanno smantellato una rete di criminalità legata al mondo della farmaceutica, nota come Pharmacrime, a livello internazionale. L'operazione ha portato a 21 arresti e 123 denunce.