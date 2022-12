Instagram | come creare Recap 2022 | il reel che ripercorre il 2022

La Stampa

Apple l'ha sceltaapp dell'anno, mentree TikTok stanno introducendo delle funzionalità che puntano a creare la stessa esperienza: Candid Stories e TikTok Now propongono agli utenti di ...FOTOGALLERYContinua gallery %s Foto rimanenti Mondo Alessia Piperno è libera, dall'... Eccoè andata la vicenda Alessia Piperno è stata rilasciata dalle autorità iraniane ed è tornata in ... Twitter vieterà di pubblicare link a piattaforme rivali come Facebook e Instagram Lothar Matthäus non ha dubbi. Ad affiancare il trionfo di Leo Messi c’è la debacle sportiva di Cristiano Ronaldo. Il tedesco, ex Inter, ha parlato così ai microfoni… Leggi ...Lo scatto è quello che lo ritrae sorridente mentre alza le coppa del mondo conquistata domenica scorsa con l'Argentina ...