Bye bye 2022 | marzo - Fritz diventa grande a Indian Wells | Alcaraz trionfa a Miami

(Di martedì 20 dicembre 2022) "So che è un momento difficilissimo per mia moglie: i miei figli non sanno che sono qui. Non capiscono cosa sia la guerra, sono troppo piccoli per comprendere quello che sta succedendo". Sono le ...

Tiscali

... anche lei lucky loser ma ancora più fortunata dell'azzurra perché ripescata direttamente al secondo turno a seguito del forfait di Camila Giorgi, n.31 WTA e 27esima testa di serie ("" al primo ..."So che è un momento difficilissimo per mia moglie: i miei figli non sanno che sono qui. Non capiscono cosa sia la guerra, sono troppo piccoli per comprendere quello che sta succedendo". Sono le ... Bye bye 2022, febbraio - Prime volte, conferme e un nuovo n.1 Guerra e sport. Russia e Bielorussia non giocheranno la Coppa Davis, la Billie Jean King Cup e nessun’altra competizione a squadre sotto l’egida dell ...Matteo superstar . Se oltre ad essere un campione sei anche un gran bel ragazzo male non fa. E’ ospite della prima serata del Festival di Sanremo ...