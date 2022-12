“Sinistra e Verdi pronti a espellere Aboubakar Soumahoro” | l’ex sindacalista verso il gruppo misto

Quotidiano Piemontese

Questa mattina, 19 dicembre si sono svolti gli interrogatori davanti al gip di Latina dei parenti di Aboubakar Soumahoro, deputato dell'Alleanza. Al tribunale del capoluogo pontino sono sfilati la suocera del parlamentare, Marie Teherese Mukamitsindo, il cognato Michel Rukundo e la moglie Liliane Murekatete. I primi due, secondo ...Liese si inorgoglisce per la "grande maggioranza" raccolta da provvedimento, con apprezzamenti anche di, fino ai conservatori di Ecr. "Da Tsipras a Meloni", dice. Un compromesso ... Sinistra Verdi: serve intervento dello Stato per la linea 2 della metro di Torino L’Alleanza Verdi/Sinistra (Avs) è pronta a espellere il deputato Aboubakar Soumahoro dal proprio gruppo. Lo riporta La Repubblica, secondo cui i leader Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli attendono anc ...«Ci sarà una lista rosso-verde alle prossime elezioni regionali, dentro il centrosinistra. Per quanto ci riguarda, la posizione di Conte non è assolutamente comprensibile ...