Serie A | ufficiale | fuorigioco semiautomatico introdotto dal 27 gennaio

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Arriva inA anche il: mancava solo la data, è quella del 27, in corrispondenza con la prima giornata del girone di ritorno. Il Consiglio della Federcalcio, sentita l’Aia, ha autorizzato l’introduzione della tecnologia SAOT (il cosiddettosemi automatico) dal 20° turno di campionato diA, cioè la prima giornata del girone di ritorno, in programma il 272023, a conclusione dei test offline in corso presso l’Ibc di Lissone. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, a margine del consiglio odierno. SportFace.