Agenzia ANSA

Ilin rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,43% a 75,73 dollari al barile. . 19 dicembre 2022La moneta unicala penultima settimana dell'anno in rialzo dello 0,6%. In un mercato molto ... la scarsità di materie prime, dalal gas naturale e ai metalli, provocherà un aumento dei ... Petrolio: apre in rialzo a New York a 75,35 dollari - Economia (ANSA) - WASHINGTON, 19 DIC - Il petrolio apre in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,43% a 75,73 dollari al barile. (ANSA).Avvio sopra la parità per i listini del Vecchio Continente che provano a reagire all’ultimo aumento dei tassi delle banche centrali. A Milano Nexi è il titolo migliore (+3%) In calo il prezzo del gas, ...