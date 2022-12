Pagelle Perugia-Venezia 2-1 | voti e tabellino Serie B 2022 2023

Leggi su sportface

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Ledi2-1 con iai protagonisti e ildel match valido per la diciottesima giornata di. Al Curi una strepitosa doppietta di Lisi lancia gli umbri nel loro tentativo di risalire la china in classifica. Si arresta il momento positivo, invece, per i lagunari, che cadono e ora si trovano a soli tre punti dall’ultimo posto occupato proprio dai biancorossi: inutile nel finale il gol di Pohjanpalo. Di seguito ecco ledi(3-4-1-2): Gori 6; Sgarbi 6.5, Curado 6.5, Dell’Orco 6.5; Casasola 6, Santoro 6, Bartolomei 6.5 (43’Iannoni sv), Lisi 8 (27’st Rosi 6); Luperini 6.5; Strizzolo 6 (27’st Di Serio 6), ...