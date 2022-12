Noemi Bocchi | frecciatina all' ex marito Mario Caucci

ilmessaggero.it

Francesco Totti: cuore grande e portafoglio enorme. Negli ultimi mesi l'ex Capitano della Roma ha fatto regali piuttosto generosi alla sua nuova fidanzata, la 34enne. La relazione tra i due, iniziata ufficialmente quasi un anno fa, è diventata nel giro di poco tempo molto importante e la coppia ha già iniziato a convivere in un lussuoso attico della ...... Giornata contro l omofobia, Salvatore: "Sono gay, mio padre dice che faccio schifo" Il coming out di Gus: "Avevo paura, nello sport è difficile" Articoli più lettie la risposta ... Noemi Bocchi, la nuova compagna di Totti rompe il silenzio e replica alle accuse dell'ex marito Caucci: il (ve L'ex marito di Ilary Blasi non ha badato a spese per far felice la sua nuova fidanzata, la donna che gli ha ridato il sorriso ...Noemi Bocchi fidanzata di Francesco Totti, per la prima volta rompe il silenzio e commenta le dichiarazioni dell'ex marito Mauro Caucci.