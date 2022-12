(Di lunedì 19 dicembre 2022) (Adnkronos) – Lasarà all’esame dell’delladaalle 13. E’ quanto si apprende dcapigruppo di Montecitorio. Voti non prima delle 16 quando potrebbe essere messa la fiducia da parte del governo. Il termine per la presentazione degli emendamenti è alle 13 e per gli ordini del giorno alle 17. E’ intanto ripresa la seduta in commissione Bilancio, dopo una pausa dei lavori durata un’ora e mezza, decisa in concomitanza con la riunione dei capigruppo. I lavori della commissione andranno avanti a oltranza, esaminando gli emendamenti parlamentari, con l’obiettivo di arrivare a dare il mandato al relatore entro la notte. “Per quanto ci riguarda sullanoi andiamo avanti e mi sento di garantire che ci sarà una legge di Bilancio ...

Adnkronos

E' quanto si apprende dalla capigruppo di Montecitorio Lasarà all'esame dell'aula della Camera da mercoledì alle 13. E' quanto si apprende dalla capigruppo di Montecitorio. Voti non prima delle 16 quando potrebbe essere messa la fiducia da ......alle scuole paritarie dal- Una delle norme contenute in uno dei pacchetti di emendamenti depositati in nottata dal governo allaprevede un incremento di 30 milioni a decorrere dal... Manovra 2023, testo in aula alla Camera mercoledì Resta la stretta su Opzione Donna. Per i mutui, il tasso potrà essere cambiato da variabile a fisso solo per importi non superiori a 200 mila euro e per chi ha un Isee inferiore a 35 mila euro.L'accordo politico sul price cap del gas è stato raggiunto dai ministri europei dell'Energia a maggioranza qualificata. Anche la Germania, dopo lunghe trattative, ha ceduto. Astenuti Austria e Paesi B ...