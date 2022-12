“Ma che schifo è?” GF Vip 7 | ira contro Antonella Fiordelisi | il gesto ‘choc’ in cucina

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Bufera al GF Vip 7 su. A poche ore dalla diretta con Alfonso Signorini, in programma lunedì 19 dicembre, la concorrente ha fatto scoppiate una polemica a causa di unconsiderato disgustoso da molti utenti. Lei ovviamente non è a conoscenza di questo attacco sferrato da una larga fetta di pubblico, così come ne sono all’oscuro anche gli altri gieffini. Questi ultimi non hanno assistito direttamente all’episodio, ma se informati potrebbero davvero arrabbiarsi. Dunque, nella casa del GF Vip 7ha fatto davvero innervosire quasi tutti. Qualche giorno fa Oriana ehanno avuto un furibondo litigio. Un acceso confronto iniziato con un “Bugiarda” a cui la modella originaria di Salerno ha replicato: “Prendi una camomilla, è una falsa, ...

Sport Fanpage

Non si fanno così le cose, non si infangano gli altri [...] Non ce la faccio! Vomito . Dice anchesi pente Mi pento io di essere stata con lui!". Clicca qui per iscriverti alla ...non si sa mai, il finale facciaChiara Ferragni è tornata a far parlare di sé per un video di risposta ad alcuni commenti offensivi pubblicato nelle sue stories di Instagram ...Chiara Ferragni, dopo la pioggia di critiche e di insulti ricevuta per un video in lingerie, risponde agli haters. Ecco cosa ha detto.