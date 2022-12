L’economia circolare | la leva green di Leonardo

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Superare il modello di economia lineare e adottare un nuovo paradigma improntato alla circolarità. Un processo non più rimandabile che nasce dalla consapevolezza che le risorse naturali non sono infinite, i processi produttivi possono essere semplificati, il ciclo di vita dei prodotti esteso, gli scarti reimpiegati o riciclati per generare nuovo valore.è un modello virtuoso di produzione e consumo, un valore per le imprese per perseguire obiettivi orientati a mitigare l’impatto sull’ambiente e ottenere un vantaggio competitivo. Una grande sfida e allo stesso tempo una grande opportunità. La transizione verso un modelloè parte integrante della strategia sostenibile di, azienda attiva nel settore dell’aerospazio, difesa e sicurezza, e si attua attraverso un approccio ...