I tormenti del Pd Anche Zanda si dimette dal comitato costituente | «Metodo incondivisibile»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Dopo lo scrittore Maurizio De Giovanni,Luigilascia ildel nuovo Pd. «Io non ho condiviso la scelta di chiamare “” quella commissione di lavoro in cui sono stato inserito, senza essere stato consultato», ha spiegato. L’ex-capogruppo dem è intervenuto al convegno “Cattolici Democratici nella politica di oggi: ancora utili all’Italia?” organizzato da Pierluigi Castagnetti. «Ho partecipato alle prime riunioni e poi ho dovuto rassegnare le dimissioni», ha raccontato. Per poi aggiungere: «Al di là dei contenuti, io non ho condiviso in modo radicale il». In realtà, le sue critiche danno corpo e spessore alle voci che in queste ore accreditano agli ex-Popolari propositi assai bellicosi. La settimana fa era toccato ...