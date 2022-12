Dani Alves festeggia Messi e preannuncia le critiche | ‘Non mi importa di quello che diranno’ | Nazionali

(Di lunedì 19 dicembre 2022) 2022-12-19 00:53:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Complimenti a ‘sorpresa’ perdopo la vittoria in Qatar. A farglieli è il brasilianosui social, consapevole che in patria il post del terzino potrebbe essere criticato vista la grande rivalità con l’Argentina. “Non miun ca**o diche diranno – ha esordito l’ex compagno della Pulce al Barcellona -. Questo fottuto Mondiale ha voluto te, il fottuto calcio vuole te e noi che amiamo il calcio ti rispettiamo e ci congratuliamo in questo momento. Goditela con la tua famiglia e con quegli stronzi che passano al tuo fianco. Da brasiliano e da sudamericano so che questo è più che vincere quella coppa. Viva il calcio e viva chi ama questo sport. Ah e per finire: era di lui che ...

numero-diez.com

Non possiamo non citare i parametri 0 di lusso: Pirlo, Pogba,ed Emre Can. Il francese soprattutto; autore di una plusvalenza record. Tra gli affari migliori mi vien da inserire ...O Ney continua: "Fratello dobbiamo andare avanti, io tu emeritavamo di più. Non posso credere che abbiamo perso e quando la rivedo in tv mi viene voglia di piangere". Le parole spese per ... Dani Alves senza freni su Messi: "Bastardo, goditi questo Mondiale" Messi campione del mondo, Dani Alves si congratula insultandolo: è polemica sul web. Ecco il colorito commento del brasiliano all'indirizzo dell'amico ...Il brasiliano si è complimentato senza troppe ipocrisie con l'attaccante argentino che ha trascinato la sua Nazionale al Mondiale ...