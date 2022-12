Comune di Castrovillari | Concorso per 1 Esperto Informatico

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale comeIstruttore Direttivo, é previsto inquadramento in categoria D. Per questa Posizione viene offerto contratto a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali. Bando diE' indettopubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di- istruttore direttivo, categoria D, a tempo indeterminato e parziale 50% (diciotto ore settimanali). Requisiti ed Invio della Domanda La domanda di partecipazione aldeve essere redatta unicamente, a pena d'esclusione, con le modalità previste sul bando di ...

Il Dispaccio

... si è svolta giovedì scorso , 15 dicembre, un' esercitazione congiunta in ambiente montano neldi, nel Parco del Pollino , alla quale hanno preso parte tecnici e personale ...... si è svolta nella giornata del 15 dicembre, una esercitazione congiunta in ambiente montano neldi, nel Parco del Pollino, alla quale hanno preso parte tecnici e personale ... Aprustum porta in scena "Tredici a tavola" di Marc Gilbert Sauvajon ... CASTROVILLARI (CS) – “La manifestazione per la tutela ... cittadino di rendere note alla cittadinanza quali sarebbero esattamente le spese sostenute dal Comune per promozione della destinazione ...Al teatro Vittoria di Castrovillari il 21 e 22 dicembre. Castrovillari - Essere in tredici a tavola forse porta sfortuna. È una credenza antichissima, p ...