ilmattino.it

...della palazzina ex Tarros sempre in viale San Bartolomeo che non solo diventerà un... percorsi pedonali, nuova segnaleticae illuminazione a basso impatto ambientale, sia ...... la strada intensamente trafficata che collega ildella città con il quartiereEur. Precedentemente utilizzata come deposito per le auto e come basamento per eventi itineranti, l'... Centro direzionale di Napoli, esplode bombola di gas in un grattacielo Esplosione al centro direzionale di Napoli tra le 14.30 e le 15. Una bombola di gas è esplosa in un appartamento del quarto piano della Torre Azzurra. Sul posto ci sono diversi mezzi ...Il sole di dicembre si riflette nei grattacieli e illumina i sorrisi di migliaia tra bambini, mamme, nonni e papà. Il Villaggio Natalizio del Centro direzionale, una volta arrivata la ...