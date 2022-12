Assemblea Azionisti Juve | UFFICIALI data e orario | tutti i dettagli

(Di lunedì 19 dicembre 2022)dell’appuntamento per l’approvazione dell’ultimo bilancio del club La, tramite i propri canali, hazzatodell’degli, che inizialmente era stata prevista per lo scorso 23 novembre. L’appuntamento, per l’approvazione del bilancio, andrà ora in scena martedì 27 dicembre alle ore 10.00 presso l’Allianz Stadium. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Con riferimento al programma di acquisto di azioni proprie deliberato dall'degliin data 28 aprile 2022, il cui avvio è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 12 maggio 2022, Tinexta ha comunicato di aver acquistato , tra il 12 e il 16 ... Sampdoria, deserta assemblea azionisti - Liguria Non ancora convocata, inoltre, l'adunanza di creditori di Eleven Finance, società dei Ferrero, che ha chiesto l'ammissione al concordato e per la quale il trust ha messo la cessione della Sampdoria co ..."Ho incontrato Barnaba, il suo piano è serio, ci lavoreremo nell'interesse della Sampdoria". Così, in una dichiarazione a Primocanale, il consigliere di amministrazione Gianni Panconi, in margine all' ...