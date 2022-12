Ultime Notizie – Qatar 2022 | finale Argentina-Francia 3-3 dopo 120? | si va ai rigori

(Di domenica 18 dicembre 2022)va ai calci di rigorei.il dominio argentino e i gol di Messi su rigore al 23? e Di Maria al 36? è arrivata la doppietta di Mbappè all’80’ e all’81’ che ha portato la sfida sul 2-2 ai supplementari. Qui la rete di Messi al 109? e quella ancora di Mbappe’ al 118? sempre su rigore per il 3-3 in una sfida incredibile. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

