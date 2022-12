Ucraina | Russia invia cantanti e attori in prima linea per risollevare morale truppe

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 18 dicembre 2022) (Adnkronos) –d’opera,e artistici circensi sono statiti da Mosca in, al fronte in, con l’obiettivo di ”ildelle” russe. Lo afferma il ministero della Difesa britannico citando una decisione del ministero della Difesa russo. Secondo Londra si tratta di uno sforzo ”improbabile” rivolto al ”fragile” dellerusse che ”continua a essere motivo di vulnerabilità notevole” dei soldatiti da Mosca. “La musica militare e l’intrattenimento organizzato per leschierate hanno una lunga storia in molti eserciti, ma insono fortemente intrecciati con il concetto di ...