Traffico Roma del 18-12-2022 ore 15 | 30

(Di domenica 18 dicembre 2022) Luceverdepomeriggio dalla redazione Ben ritrovati auto in coda su via Pontina tra Spinaceto e il Raccordo Anulare verso il centro ricordiamo la temporanea chiusura della stampa in uscita di via Porta Pinciana su via del Muro Torto prosegue nei lavori nella galleria Fleming con riduzione di carreggiata in direzione di via Salaria possibili rallentamenti nelle ore di maggiorprestare attenzione terminati i lavori di potatura su via Merulana al Villaggio Olimpico mercatino natalizio fino alle 17 lungo il tratto di viale della XVII Olimpiade tra Viale Tiziano e violanda deviata la linea bus 982 trasporto pubblico ancora oggi e poi di nuovo sabato 24 di sì Viaggiare gratis in autobus metropolitane e tram previsto anche un potenziamento dei collegamenti per le linee bus che raggiungono il centro ed i centri commerciali intensificata corse ...