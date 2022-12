Pensione minima a 600 euro | superbonus  e norma «salva calcio» | novità e conferme

Leggi su corriere

(Di domenica 18 dicembre 2022) Gli emendamenti sono arrivati in commissione Bilancio, che ora ho sospeso la seduta per mezz’ora. Il governo avrebbe raggiunto gli accordi e trovato i fondi per risolvere i fronti più caldi: il rialzo delle pensioni minimi e la stretta sul reddito di cittadinanza. Trovate risorse per assumere mille poliziotti. Extraprofitti sulle aziende solo se almeno il 75% dei ricavi viene dall’energia