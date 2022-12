(Di domenica 18 dicembre 2022) Lionelraggiungerà tra poco unnella sua strabiliante carriera. L'argentino infatti, scendendo in campo nella...

Calciomercato.com

I soccorritori dovranno chiedere ai soggetti a bordoin salvo la manifestazione di interesse ...sbarco autorizzato a Gioia Tauro Nella serata del 17 dicembre, invece, le autorità italiane ...Secondo unarticolo i soccorritori dovranno chiedere immediatamente ai soggetti a bordo, che sono statiin salvo, la manifestazione di interesse sull'eventuale domanda di protezione ... Messi, altro record: superato Matthaus | Nazionali L'ex mediano bianconero a Le Parisien dà il proprio pronostico per la finale della Coppa del Mondo tra Argentina e Francia.Gabriel Garko, in quest’edizione di “Ballando con le stelle”, non trova pace. Difatti, nonostante sia stato da subito considerato ...