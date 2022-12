Incidente SS 4 dir Passo Corese | quattro coinvolte | sette in codice rosso

(Di domenica 18 dicembre 2022) FARA SABINA – Intorno alle ore 23, lungo la Diramazione SS4 al km 1,5 verso, unha vistoauto. I feriti sono, tutti trasportati d’urgenza inagli ospedali Sant’Andrea di Roma, De Lellis di Rieti e Pronto Soccorso di Monterotondo. Sulle cause dello scontro indagano gli inquirenti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Torrita Tiberina e la Polizia Stradale per la viabilità, oltre ai Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. Traffico in tilt fino alle ore 01,45. L'articolo proviene da Sabina Online.

