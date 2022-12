In Openjobmetis Varese – Pallacanestro Trieste Michele Ruzzier affronta il proprio passato

(Di domenica 18 dicembre 2022) L’, dopo il k.o. di Pesaro, ospita la, che viene dalla sconfitta interna contro Brindisi. Dove vederla: domenica 18 dicembre 2022 ore 18.00, Eleven Sports Arbitri: Saverio Lanzarini, Valerio Grigioni, Giulio Pepponi I PRECEDENTI Negli 8 precedenti già giocati, coi sono state 5 vittorie die 3 di. Nelle sfide giocate a, il bilancio è in parità con due vittorie per parte Nelle ultime 3 gare tra3 vittorie esterne. GLI ASSENTI– Justin Reyes è out per un trauma distorsivo con lesione complessa del menisco laterale del ginocchio sinistro. GLI EX– ...

Ultimo turno prima di Natale per la sempre priva dell'infortunato Justin Reyes: i biancorossi attendono a Masnago la Pallacanestro Trieste dell'ex Miki Ruzzier per un match che si disputerà dalle ore 18 di domenica 18 dicembre 2022. I senza Reyes sono attesi da un altro esame, più facile dei precedenti, ma sempre pericoloso: a Masnago arriva l'ex Ruzzier (palla a due ore 18). Attenzione anche Bartley e Gaines in un'avversaria ris ...