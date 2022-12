Frattesi | la Roma ci proverà a gennaio

Calciomercato.com

Commenta per primo C'è sempre Davideal centro dei pensieri della. Da almeno un anno, il centrocampista cresciuto tra i giallorossi e la Lazio ed esploso con la maglia del Sassuolo è tra i profili seguiti con maggior ...Calciomercato Juventus, adesso c'è ansia sulla questione relativa al centrocampista. Laavrebbe già mosso le prime carte: i dettagli. Non è infatti indubbio, questavuole ritornare ai vertici e per farlo è già pronta ad investire su profili importanti nel presente che possano permettere l'upgrade anche in futuro. Un vero testa a testa con i bianconeri per ... Roma, il piano per soffiare Frattesi al Napoli | Mercato Calciomercato Roma, Tiago Pinto potrebbe avere la carta vincente per far saltare il banco e regalare a Mou il rinforzo tanto atteso.Il giovane centrocampista è in cima alla lista del club salentino, ma Mou ha bloccato la sua cessione Il Lecce non molla Bove. La squadra di Baroni continua il pressing sul talento della Roma, primo n ...