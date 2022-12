Sinisa Mihajlovic | l’addio della moglie Arianna | “Quando non sarai più parte di me”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 17 dicembre 2022)Rapaccioni, ladi, ha scelto una foto che li ritrae insieme, sorridenti, in una serata magari speciale o forse una come tante, una di quelle da tenere stretta. E’di, è il post che non avrebbe mai voluto scrivere ma questa mattina ha dovuto farlo. Ladiha raccolto tutte le forze e ha scritto per lui la dedica che sentiva più vicina al suo amore per l’uomo che le ha regalato tutto, la sua vita, la loro famiglia, la felicità. Il mister è andato via troppo presto,aveva solo 53 anni e ancora troppe cose da fare, tanto amore da donare. Sono e saranno giorni di dolore immenso eracchiude ...