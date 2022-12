(Di sabato 17 dicembre 2022) INVIATO AD ALBUFEIRA (Portogallo) - La veradella partita di ieri contro il Cadice , oltre al pesante risultato, non può che essere la presenza di Rick. Non solo tra i convocati, ma ...

Corriere dello Sport

INVIATO AD ALBUFEIRA (Portogallo) - La veradella partita di ieri contro il Cadice , oltre al pesante risultato, non può che essere la ... la sua ultima gara giocata con la maglia della..." Paolo Banchero determinante nel successo adi Orlando nella notte italiana della regular - season dell'Nba. L'ala grande nata a Seattle ma con cittadinanza italiana firma 20 punti nell'... Roma, sorpresa Karsdorp: prove di tregua INVIATO AD ALBUFEIRA (Portogallo) - La vera sorpresa della partita di ieri contro il Cadice, oltre al pesante risultato, non può che essere la presenza di Rick Karsdorp. Non solo tra i convocati, ma a ...I giallorossi hanno bisogno di lavorare ancora molto Ci vorrà del tempo per rivedere la vera Roma. C’è però poi da dire che figuracce come quella rimediata ieri andrebbero evitate. Anche perché il cop ...