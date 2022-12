Mondiali | i prossimi saranno un pasticcio

(Di sabato 17 dicembre 2022) Se quelli del Qatar 2022 vi sono sembrati strani, è perché non sapete cosa ci aspetta nel 2026: ci48 squadre ma non si conosce ancora con esattezza la formula del torneo che si disputerà in Canada, Stati Uniti e Messico

Sky Sport

In palio oggi il terzo posto , una sorta di premio di consolazione ma che al tempo stesso può conferire ulteriore fiducia a staff e giocatori in vista deiimpegni internazionali.Per fortuna da questicredo che arrivi una lezione chiara: i tifosi, le persone non sono ... Ha anche previsto che la Fifa guadagnerà oltre 11 miliardi di dollari neiquattro anni. ... Mondiali 2026, dove si giocano Date e fuso orario Chi tra Argentina e Francia vincerà la coppa non interessa a la Fifa che già esulta per i ricavi di questo Mondiale. La prossima volta ci saranno 48 nazionali e gireranno ancora più soldi per Infantin ...Il Napoli, in attesa che riprenda il campionato contro l'Inter, ha chiuso un colpo per il calciomercato di gennaio.