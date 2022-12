La Russia attaccherà da nord Kiev rivela la data della seconda invasione

Leggi su iltempo

(Di sabato 17 dicembre 2022) Guerra in Ucraina, a quasi un anno dall'inizio del conflitto ariva la funesta previsione dell'esercito di. L'Ucraina si sta preparando al fatto che lapotrebbe provare a invadere da, potenzialmente addirittura il 24 febbraio, in coincidenza con l'inizio dell'su larga scala lanciata l'anno scorso. Lo ha dichiarato il tenente generale Andrii Kovalchuk, comandante dell'esercito ucraino, in un'intervista all'emittente britannica Sky News. «Sì, prevediamo tali opzioni, tali scenari. Ci stiamo preparando. Viviamo con il pensiero che attaccheranno di nuovo. Questo è il nostro compito», ha dichiarato, soffermandosi in particolare sulla possibilità che le truppe russe possano invadere dalla Bieloper prendere di mira la capitale. L'Ucraina ...