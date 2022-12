Il Senato Usa accelera sulla Difesa 45 miliardi in più per il Pentagono

Il Fatto Quotidiano

... approvato pochi giorni fa in, è stata 'autorizzata dalle autorità competenti'. Lo riferisce ... Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Bolognala nostra Partner App ...L'Amministrazioneteme che un'operazione militare su larga scala possa spingere il presidente ... Come conferma la legge di spesa militare da 858 miliardi di dollari appena approvata dal, che ... Difesa, il Senato Usa stanzia 858 miliardi: 45 in più per Kiev, Taiwan e anti-Cina Partita dal Bundestag, l’iniziativa è stata adottata finora anche da francesi e olandesi. Le richieste della comunità iraniana a Roma alla Commissione Esteri ...L’ultimo rapporto sugli incidenti stradali in Italia fa emergere un quadro drammatico che coinvolge, sempre più, i più giovani al volante ...