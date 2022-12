Codice degli appalti | riforma approvata

Agenzia ANSA

- Scritta dal Consiglio di Stato, si basa su due principi chiave: l'interesse pubblico primario, sia sull'affidamento che sull'esecuzione, con la massima tempestività e il miglior rapporto tra qualità ...Nelle previsioni del governo, il nuovoappalti dovrebbe velocizzare l'80% delle pratiche. Tra le novità, un sistema di programmazione per le opere strategiche con il coinvolgimento ... Ok dal Cdm al nuovo codice degli appalti. Salvini: 'Iniziativa più importante del governo' Il ministro in collegamento streaming ha annunciato anche un possibile rientro nella Lega in Consiglio comunale con Luana Cavallo ...Il ministro Salvini: "Questo nuovo Codice garantirà trasparenza e permetterà di aprire cantieri in tempi più veloci" ...