Betis-Inter | le formazioni ufficiali | c'è Fekir | Srkiniar e Mkhitaryan dal 1'

Fcinternews.it

Dove vedere: streaming e diretta tv La partita amichevolesi gioca allo stadio Benito Villamarín di Siviglia alle ore 18. Il match sarà trasmesso in streaming sulla pagina ...FORMAZIONI UFFICIALI: in attesa: in attesa LIVE - Betis-Inter, le formazioni ufficiali: Calhanoglu in regia, Mkhitaryan alle spalle di Dzeko Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...