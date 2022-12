Benevento | costituita la sezione cittadina dell’ANPI

(Di sabato 17 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Aè stata recentementela, la quarta della provincia dopo quelle dell’Alto Tammaro, della Valle Caudina e della CGIL. Vi sono iscritte circa 150 persone, residenti in città o nei paesi della provincia nei quali non esistono sezioni. L’assemblea delle iscritte e degli iscritti, riunitasi presso la sede della CGIL, ha eletto il comitato direttivo che è costituito da Giovanna Altieri, Angelo De Cicco, Donato Faiella, Erminio Fonzo, Diego Mottola, Maria Sara Pedicini e Benedetta Stefanelli. Il comitato, in una successiva riunione, ha eletto alla carica di presidente Erminio Fonzo. Lo scopo principale dellaè organizzare iniziative di carattere culturale e politico per tenere ...

