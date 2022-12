Attore condannato a morte | la tragedia senza senso | basta un’opinione per morire

Leggi su newstv

(Di sabato 17 dicembre 2022) Continua lain Iran dopo le proteste per l’uccisione di Mahsa Amini. Un altro giovane manifestante è statoper il semplice fatto di aver espresso la sua opinione. L’ed interprete teatrale iraniano, Hossein Mohammadi, è stato ufficialmentedalle autorità di stato iraniane per aver preso parte alle manifestazioni contro il regime. Hossein Mohammadi (www.newstv.it)Tutto è cominciato, come molti sapranno, con ladi Mahsa Amini, la 22enne fermata e uccisa dalla polizia morale iraniana perché non aveva indossato correttamente l’hijab, il tradizionale velo obbligatorio per le donne di religione musulmana. Sebbene la voce del popolo si sia sollevata chiara e forte per le piazze di tutto l’Iran, il regime sta ...