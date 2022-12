Uccide la sua ex Giovanna | si scusa sui social e poi si toglie la vita | è successo a Villabate

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Ancora sangue, un altro femminicidio in questo mese di dicembre durante il quale, si allunga purtroppo, la lista di donne uccise da uomini che dicevano di amarle. Questa volta èin Sicilia, siamo a, paese alle porte di Palermo. Un uomo di 41 anni, Salvatore Patinella, ha ucciso a coltellate l’ex compagna di 46 anni,Bonsignore, e poi si è tolto la. La tragedia è avvenuta nell’appartamento della donna. L’uomo ha prima infierito contro la ex al culmine di una lite e poi, con lo stesso coltello utilizzato per il delitto, si è tolto la. Sono queste le prime notizie che arrivano dalla Sicilia. Per l’ennesima volta dobbiamo racconta la storia di un uomo che non si era mai rassegnato, di un uomo che pensava di poter possedere la sua donna, di poter decidere se farle del ...