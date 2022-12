Smau Napoli | ad Alilauro Premio Innovazione

La Repubblica

Pollica . Il sindaco di Pollica, Stefano Pisani , ha vinto il Premio Innovazione di2022 , l'appuntamento di riferimento per tutte le imprese che vogliono avviare attività di sviluppo di prodotto e di processo per portare sul mercato la vera innovazione. Le reazioni 'Il ...Giovedì e venerdì alla Mostra d'Oltremare l'evento di riferimento sui temi dell'innovazione: tra le idee più intriganti solventi ricavati dagli oli esausti e packaging sostenibile al 100% attraverso ... Green e ipertecnologiche Smau Napoli mette in vetrina le startup campane Tra i casi di successo che sono stati presentati all’edizione 2022 di Smau Napoli - ieri e oggi alla Mostra D’Oltremare - anche So.Re.Sa. SpA con le sue azioni ...Oltre trenta startup le presenti alla Mostra d'Oltremare. Visioni di futuro tra showcase e presentazioni delle aziende innovative ...