Smartwatch Techmade | dieci modelli progettati in Italia

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Funzionali, accattivanti nel design, decisamente stilosi da indossare: sono glidi, interamente disegnati ein, attentamente testati e affidabili, ma soprattutto unici per rapporto qualità-prezzo. Oltre 10, declinati in decine di colori, diversi per funzionalità e design,tecnologicamente per rispondere ad esigenze diverse: dallo sport al benessere, dal tempo libero alla cura personale. Dal più semplice freetime, con cinturino in silicone e oltre 60 differenti colorazioni o pattern allegri e divertenti, fino ad arrivare apiù complessi come Rocks, dall’aspetto di un cronografo maschile, che consente di chiamare e rispondere direttamente dal polso, scaricare musica e attivare tutte le notifiche utili per ...