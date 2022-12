Sinisa Mihajlovic | Montesano | “Per noi laziali sarà un ricordo indelebile”

(Di venerdì 16 dicembre 2022) (Adnkronos) – “per noiun. Un combattente indomito nel campo e nella vita. Conservo gelosamente un prezioso cimelio, la maglia con la sua firma”. Sono le parole all’Adnkronos di Enrico, noto tifoso laziale, che esprime così il proprio cordoglio per la scomparsa di. “Lo ricorderemo sempre con affetto e gratitudine. Grazie”, aggiunge il popolare attore romano. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Agenzia ANSA

è morto nelle scorse ore all'età di 53 anni nella clinica Paideia di Roma. L'ex calciatore e allenatore serbo, arrivato in Italia all'inizio degli anni '90, lottava dal luglio 2019 ...Sugli spalti dello Stadio San Nicola di Bari c'era anche lui:calciava e segnava il quarto rigore nella finale e la Stella Rossa di Belgrado vinceva la Coppa dei Campioni del 1991 . E lui era Zeljko Raznatovic , noto come il comandante Arkan , ... È morto Sinisa Mihajlovic, aveva 53 anni - Calcio (Agenzia Vista) Roma 16 dicembre 2022 Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha saputo della notizia del decesso dell’ex calciatore ed allenatore Sinisa Mihajlovic nel corso ...Sinisa Mihajlovic, ex calciatore e allenatore, è morto a 53 anni dopo una lunga battaglia contro una forma aggressiva di leucemia, che lo aveva colpito a luglio del 2019. Domenica 11 dicembre, l'ex te ...