Scioperi contro la Manovra | Sindacati in piazza

(Di venerdì 16 dicembre 2022)in(ma divisi, con la CISL che si sfila dalla protesta)laMeloni: venerdì nero, oggi, 16 dicembre, per lo sciopero generale che interessa 11 regioni (Alto Adige, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli, Liguria, Lombardia, Molise, Sardegna, Toscana e Lazio), dai trasporti alla sanità passando per le banche. Venerdì nero, la mappa delle proteste Alle ore 10, a Roma, indella Madonna di Loreto, l’intervento conclusivo del segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Si prevedono forti disagi soprattutto per il trasporto pubblico locale. Sempre nella Capitale, l’azienda dei trasporti Atac ha comunicato che lo sciopero coinvolgerà l’intera rete tra le 20 e mezzanotte, mentre a Milano il personale Atm sciopererà tra le 18 e le 22. In Lombardia dalle ore 09:00 ...

la Repubblica

'In piazza per unire i lavoratoriuna manovra iniqua. Sull'ascolto da parte del governo delle nostre istanze Vedo un peggioramento rispetto al governo Draghi. Draghi dopoe incontri ...Mentre Cgil e Uil chiudono la loro settimana dila manovra del governo Meloni, tra esecutivo e maggioranza si cerca la quadra per le modifiche parlamentari al testo licenziato dal ... Scioperi, prosegue la protesta contro la Manovra. Venerdì raffica di stop Anche la consigliera comunale del Partito Democratico Cristina Lodi ha preso parte, questa mattina, allo sciopero generale contro la Legge di Bilancio indetto da Cgil e Uil e alla manifestazione parti ..."Salvini dovrebbe interrogarsi sul fatto che questa manovra non aumenta il salario dei lavoratori, peggiora la precarietà, non interviene sulle pensioni" ...