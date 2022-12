Agenzia ANSA

Undi 14 anni di Gragnano, in provincia di Napoli, è statonegli ultimi tre anni di una serie di atti di bullismo di fronte ai quali avrebbe anche manifestato la volontà di togliersi la ...ed hanno consentito di appurare che undi 14 anni di Gragnano aveva subito nel corso degli ... che avrebbe provocato allalesioni giudicate guaribili in gg. 10 s.c.. Secondo la ... Ragazzo vittima per anni di atti di bullismo, 5 coinvolti - Ultima Ora Un ragazzo di 14 anni di Gragnano, in provincia di Napoli, è stato vittima negli ultimi tre anni di una serie di atti di bullismo di fronte ai quali avrebbe anche manifestato la volontà di togliersi l ...