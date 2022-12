Pnrr | a Palazzo Chigi la seconda riunione della cabina di regia 

(Di venerdì 16 dicembre 2022) AGI - Potrebbe arrivare nel tardo pomeriggio, forse alle 20, il pacchetto di emendamenti alla manovra del governo e quello dei relatori. È quanto si apprende da fonti parlamentari a margine dei lavoricommissione BilancioCamera. Il calendario dei lavorigiornata prevede uno stop verso le ore 13 per riprendere alle 16. In quel lasso di tempo, si dovrebbe svolgere un nuovo incontro tra i rappresentanti dei partitimaggioranza e l'esecutivo per completare la stesura delle modifiche che saranno poi depositate in commissione entro oggi per consentire la presentazione dei sub. Intanto oggi i sindacati sono scesi in piazza contro la manovra e si profila un venerdì nero per i trasporti nelle grandi città. Si e' svolta ala...

Agenzia ANSA

Punti chiave 12:29, il governo: "Centrare ultimi obiettivi nei tempi previsti" 12:28Chigi: "Ok a 40 obiettivi, ne restano 15"ROMA - Si è svolta aChigi la seconda riunione della Cabina di regia sul, coordinata dal ministro per gli Affari Europei la Coesione Territoriale e il, Raffaele Fitto, per monitorare lo stato di ... Pnrr: al via la cabina di regia a Palazzo Chigi ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta a Palazzo Chigi la seconda riunione della Cabina di regia sul Pnrr, coordinata dal ministro per gli Affari Europei la Coesione Territoriale e il Pnrr, Raffaele Fitto, pe ...La riunione della Cabina di regia è servita per un puntuale aggiornamento sulla situazione in vista di un nuovo confronto con la Commissione europea in programma per la prossima settimana.