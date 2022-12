Palestrina | incidente all’Olmata | tanta paura

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Venerdì movimentato quello di oggi, 16 dicembre 2022, a: nel primo pomeriggio, all’incirca alle ore 15, un impressionantestradale,in via Olmata, ha condizionato un inizio di fine settimana di routine. Scontro tra autovetture, giovani a bordo Da quanto si apprende, per cause in via di accettamento, due utilitarie hanno impattato violentemente; all’interno dei giovani, in entrambe le auto. Ricostruzione sommaria dei fatti Una Fiat 500 avrebbe urtato frontalmente una Ford Puma che, poi, è finita a bordo della carreggiata stradale. Cinture di sicurezza e airbag hanno scongiurato la tragedia I malcapitati hanno riportato ferite; tuttavia le cinture di sicurezza allacciate, e il funzionamento dell’airbag, hanno evitato il peggio del peggio. I soccorsi, le Forze dell’Ordine e il traffico veicolare deviato Considerata l’importanza ...

ConfineLive

Gravestradale attorno alle 8 di oggi domenica 4 dicembre a. Il sinistro è avvenuto in via Pedemontana dove due auto (in foto) si sono scontrate per cause in corso di accertamento Nel ...Resta da accertara la dinamica dell'. Sul posto - oltre ai carabinieri della compagnia diin ausilio alla viabilità - gli agenti della polizia municipale di San Cesareo. Svolti i ... Ennesimo incidente frontale a Palestrina; feriti i due conducenti S paventoso incidente in via Olmata a Palestrina intorno alle ore 15:00 di oggi, 16 dicembre 2022. Coinvolte tre autovetture due Fiat 500 e una Ford Puma che si sono scontrate per cause ancora in cors ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...