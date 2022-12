(Di venerdì 16 dicembre 2022)e baby gang a Gragnano (), carabinieri arrestano 5 minorenni. Tra loro ci sono anche 2già indagati per il suicidio del 13enne Alessandro Cascone, avvenuto lo scorso 1 settembre. Il ragazzo si lanciò dalla finestra di casa mentre i genitori erano al lavoro. Questa mattina i militari di Castellammare di Stabia hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare del collocamento in comunità, emessa dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni disu richiesta della Procura per i Minorenni, nei confronti di 5 indagati, gravemente indiziati, a vario titolo, di atti persecutori e rapina. Come rendono noto i carabinieri, cinque i coinvolti, di età compresa fra i 15 e i 18, quest’ultimo minore all’epoca dei fatti, che sono statie collocati in comunità. Tra ...

TGCOM

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di, sono iniziate nel settembre scorso e hanno consentito di appurare che ildi Gragnano ...commenta Un ragazzo di 14 anni di Gragnano , in provincia di, è stato vittima negli ultimi tre anni di una serie di atti di bullismo di fronte ai quali avrebbe anche manifestato la volontà di togliersi la vita. Come rendono noto i carabinieri, cinque i ... Napoli, 14enne vittima di bullismo per anni: arrestati 5 ragazzi | Due sono già indagati per il suicidio di un 13enne Bullismo e baby gang a Gragnano (Napoli), carabinieri arrestano 5 minorenni. Tra loro ci sono anche 2 ragazzi già indagati per il suicidio del 13enne Alessandro Cascone, avvenuto lo scorso 1 settembre ...Bullismo e baby gang a Gragnano, misure cautelari per 5 ragazzi (4 dei quali minorenni). Tra loro ci sono anche due ragazzi già indagati nell'ambito del procedimento penale ...