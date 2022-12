L'Eco di Bergamo

Tempo medio di lettura: < 1 minuto (Foto di copertina dalla pagina Facebook 'Italia') Il primobianco della nuova stagione diItalia , inaugurata giovedì 15 dicembre con le prime due puntate mandate in onda su Sky, è andato ad una donna di ...... già da ieri ci sono i primi 9 concorrenti ufficiali di questa edizione, mentre altri dovranno dimostrare ancora di meritare l'agognatobianco.Italia, Barbieri in lacrime per ... MasterChef 12: grembiule bianco per la bergamasca Sara - Cultura ... Il ritorno del talent show culinario su Sky fa bene al cuore di chi lo guarda perché finalmente libero degli eccessi e dalla cattiveria gratuita degli inizi ...Giovedì sera Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno aperto le porte della dodicesima edizione di Masterchef Italia. Davanti alla giuria ...