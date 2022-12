Lo studio di Bankitalia | con lo stop completo al gas russo Pil in calo per due anni

(Di venerdì 16 dicembre 2022) «Incertezza eccezionalmente alta». Sono le parole utilizzate daper descrivere gli scenari economici italiani ipotizzati sulla base delle nuove proiezioni a medio termine nell’ambito delle staff projections della Bce. In particolare, due sono i possibili contesti immaginati da palazzo Koch: uno più avverso e l’altro di base. Nel primo scenario, valutato in relazione a un’eventuale interruzione permanente dei flussi di materie prime energetiche dalla Russia «il Pil è atteso in caduta di circa l’1% sia nel 2023 che nel 2024». «Si ipotizza – si legge nelle proiezioni – che la riduzione nell’offerta di materie prime energetiche comporti un forte aumento delle loro quotazioni sui mercati internazionali, una maggiore incertezza, in particolare nei mesi invernali del 2023 e del 2024, e un marcato indebolimento del commercio mondiale». Per quanto riguarda ...

