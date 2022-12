Internazionale

La scorsa estate è entrato in funzione il telescopio spaziale Jwst. Secondo la rivista Science , questa è l'impresa scientifica più importante del 2022. Per lo strumento sono stati necessari vent'anni ...Dopo avere trattato pochi giorni fa le offerte WindTre di dicembre 2022 per portabilità , torniamo dal detto operatore telefonico per una iniziativa promozionale dedicata ad alcuni già clienti, ... Le notizie di scienza del 2022 secondo Science - Claudia Grisanti (Adnkronos) - Lavoro, ambiente, digitale, società. Torna su questi temi "Non è un Paese per giovani. Generazioni che parlano", una seconda stagione per il podcast in cui si parla dei problemi delle nu ...Ritratto intimo e coinvolgente di un’infanzia nell’America del ‘900, The Fabelmans di Steven Spielberg, ripercorre gli eventi che hanno scandito la vita e la carriera del filmmaker. Questo racconto di ...